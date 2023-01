Si ets fan del «Batch Cooking», ho necessites: trucs per no prendre mal reescalfant el menjar

Quant aguanten els plats a la nevera?

I què passa amb el "Batch Cooking"?

Cuinem un plat i li traiem espurnes. Amb prou feines tenim temps per guisar i, d'altra banda, tampoc podem desaprofitar aliments. És per això que moltes vegades, i de forma inconscient, reescalfem productes o plats sencers, sense saber fins a quin punt això pot danyar la nostra salut. Alguns, fins i tot, han fet d'aquesta dinàmica un estil de vida: el del "".La nutricionista clínica especialitzada en nutrició digestiva i hormonal, amb un màster en Microbiota Humana,, insisteix però que només hem d'escalfar els plats una sola vegada. "", descriu.Per això, calcular bé les racions és imprescindible. El procés de refredat i escalfat afavoreix el creixement de microorganismes i, si a sobre s'escalfa una vegada més, aquesta quantitat augmenta, explica. De la mateixa manera, l'ideal és arribar a una temperatura de 70 o 75 graus. "", afegeix l'experta.D'altra banda, García-Orea planteja que els aliments que s'hagin cuinat no han d'estar fora de la nevera més de dues hores als mesos freds i menys d'una hora quan fa calor. Alhora, adverteix que, ja que així s'afavoreix el creixement de microorganismes.Per això, aconsella canviar-los de recipient per disminuir la temperatura. Especialment, cap a un, que és un bon intercanviador de calor i farà que la temperatura es redueixi més de pressa. Una altra opció, diu, és posar el recipient en uni anar remenant amb una cullera. Si es posa l'envàs a la nevera, demana que aquest no estigui en contacte amb altres aliments, per si pogués fer-los malbé en augmentar la temperatura.García-Orea crida l'atenció sobre la conservació a la nevera de plats com l', que no suporten més de 48 hores, tot i que recalca que uno unaes pot conservar fins a quatre dies; un3 o 4 dies, i uno unaels dos dies. Lafins a dos dies i les conserves de peix obertes fins a 4 dies. Després, parla de l'que, conservat amb closca pot durar fins a una setmana a la nevera, però trossejat en una amanida dura un màxim de 2 dies. En canvi, les preparacions amb ou cru, com la maionesa, han de ser de consum immediat, precisa.La nutricionista clínica ressalta que són moltes les persones que han pujat al carro del "" que consisteix a cuinar durant tota la tarda del diumenge per comptar amb menjar al llarg de la setmana. En aquest sentit, alerta sobre la seva conservació: no tots es mantenen igual i alguns caldrà congelar-los.Pensem que a la nevera es conserva tot eternament i no és així. El recomanable en aquests casos és cuinar i posar-ho tot al congelador una vegada s'hagi refredat, defensa. Un altre punt a tenir en compte, segons la seva opinió, és que no és el mateix congelar un puré al cap de quatre dies després d'haver-lo cuinat, que immediatament després: "".

