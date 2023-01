La grip s'instal·la a Catalunya i deixa la Covid en un segon pla

Els diagnòstics dehan augmentat a Catalunya en l'última setmana, mentre que els dehan baixat. Així ho assenyalen les dades del, actualitzades aquest dimarts, que recullen que l'atenció primària ha diagnosticat 4.216 casos de grip entre el 23 i el 29 de gener, per 1.119 de Covid.Pel que fa a les persones ingressades, n'hi ha 383 amb coronavirus (14 a l'UCI), guanyant la lluita als hospitals. Latambé manté un lleuger descens. La darrera setmana, la xifra de diagnòstics ha estat de 539, mentre que l'anterior van ser 544. Els nous casos estan encara per sobre de la temporada 2021-2022 i de la del 2020-2021, però per sota dels nivells previs a la pandèmia.La grip ja va saturar els hospitals catalans el Nadal i ara es resisteix a marxar. El grup d'edat que en registra més casos és el(1.874); després el grup de 45 a 59 anys (830). En el grup de 5 a 14 anys, s'han diagnosticat 746 casos de grip; en els menors de 4 anys, 312 i en els majors de 60, 454.

