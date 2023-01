Maragall es presenta com l'única via per aturar el «pèndol» del duel Colau-Trias

"Millor que fa quatre anys"

To moderat i ecos socialistes

Esquerra Republicana necessita un debat ampli, de cara a les municipals, i Ernest Maragall ho sap. Per això, la posada de llarg de la seva candidatura per Barcelona, aquest dimarts, ha passat en part per desgastar el presumpte combat a dos que els seus rivals polítics intenten situar. "", ha reblat el candidat republicà. En un mà a mà amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, tots dos líders han defensat la necessitat d'una "aliança" que lligui la tasca de les dues institucions amb seu a la plaça Sant Jaume.El discurs de Maragall no ha pogut defugir els grans temes escollits per desgastar l'administració municipal, com són la seguretat i la neteja, però també ha fet una defensa de la "reducció de les desigualtats" com a eix polític. En aquest sentit, i en referència a comuns i socialistes, l'actual líder de l'oposició a l'Ajuntament ha subratllat que el seu projecte. Al seu torn, Aragonès ha mantingut la pressió sobre els alcaldables de PSC i Barcelona en Comú. En aquesta línia, ha apuntat que la capital catalana i el projecte republicà manté el seu compromís amb "un referèndum" d'independència. I és que aquest mateix matí l'alcaldessa de Barcelona ha anunciat que actualment votaria negativament en uns comicis que plantegessin fer la independència.Reprenent el carril central del seu argumentari, Maragall s'ha posicionat com l'home del consens i. Així, ha refermat que vol liderar una Barcelona que "deixi d'enfrontar una part de la ciutat amb l'altra". Ha demanat aparcar els debats entre "Consell de Cent i València", "centre i perifèria", "turisme i espai públic" o "Trias i Colau". "Ni Trias, ni Colau", ha insistit.També hi ha hagut espai per a les reivindicacions personals. "", ha volgut confessar Maragall, ambacabats de fer. "Em faig creus del que em faltava per saber d'aquesta ciutat i els seus barris", ha afegit el cap de files d'ERC a Barcelona, en relació a la seva tasca durant aquest mandat al consistori.La conferència conjunta entre Aragonès i Maragall arriba en un moment en què les darreres enquestes a Barcelona coincideixen a ubicar ERC en el pols amb les candidatures a l'alcaldia de Colau (BComú), Collboni (PSC) i Trias (Junts), però en una posició que, ara com ara, es manté per darrere dels seus contrincants. En aquest sentit, tots dos representants polítics han evitat mencionar els sondejos iIgualment, el nou to de renovació expressat per Maragall lliga amb la idea que va presentar el líder dels republicans fa tres setmanes, quan va anunciar que deixava el seu escó al Parlament per focalitzar-se en les municipals.Escortat per un Aragonès que li aportava la rèplica de manera intermitent -i que ha evitat fer cap menció de la política catalana o l'avenç dels pressupostos-, Maragall ha apostat per fer un balanç entre un to moderat que defensa "el consens", referències constants a la internacionalització de Barcelona i alguna menció als drets socials. D'altra banda, en una de les seves intervencions, Aragonès ha aprofitat per fer bandera d'haver implantat la gratuïtat a P2 i de tenirpatrullant Barcelona.I per més esforços que Ernest Maragall hagi fet a obviar del tot qualsevol referència explícita al quart rival en discòrdia -Jaume Collboni-, el contingut de les seves paraules ha acabat evocant a alguns dels eixos del discurs socialista de les últimes setmanes . Així, si fa pocs dies, Collboni demanava deixar enrere, en referències a Colau i Trias, aquest dimarts l'alcaldable republicà ha aparcar. Igualment, l'alcaldable socialista va reivindicar que la seva aposta no anava "contra ningú" i en la compareixença conjunta d'ERC, en la intervenció final i com a colofó del plantejament de Maragall, Aragonès ha irromput per fer un recordatori, tot dirigint-se al candidat republicà: "Tu et presentes contra ningú".Sigui com sigui, Maragall sap que encara té un camí per recórrer, si vol recuperar-se dels estralls que pugui haver causat l'anunci de Trias., almenys en les primeres posicions de la candidatura. De moment, però, les cartes segueixen dins la baralla.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor