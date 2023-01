El vi preferit de Rosalía: «Me'l va recomanar Pharrell Williams i està boníssim»

El vi és una beguda que denota sofisticació, coneixements i cultura. Saber de vins és ser una persona instruïda a ulls de molts. A les altes esferes més exclusives del món de l'art, ho saben. Si bé, ano li acaba de fer el pes. De fet, només hi ha un que li agradi, afirma. El seu preferit. "", explica.En un directe d', la dees va dedicar a contestar algunes preguntes dels seguidors. Mentre xerrava, es va apropar a la cuina per servir-se una copa de vi i brindar amb els fans. "", va admetre just abans de retreure-li a la seva germana que no n'hi havia deixat més que "un culet".", va dir. Es tracta d'un sauvignon blanc francès i li va recomanar el famós raper Pharrell Williams. Elés un vi monovarietal que prové del nord de França, on es treballa molt també amb el pinot noir.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor