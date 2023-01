Francisco Camps, a Correa al judici de Gürtel: «M'estàs arruïnant la vida»

L'expresident de la Generalitat Valenciana, dels'ha encarat aquest dimarts amb el líder de la, a qui ha recriminat la seva declaració davant el tribunal que els jutja per les presumptes irregularitats en l'adjudicació a, una de les empreses de la trama. Testimonis presents en el moment de l'episodi han explicat que l'exdirigent conservador ha esperat a Correa a les portes de la sala un cop ha acabat la sessió d'aquest dimarts, celebrada a la sala de l'Audiència Nacional a San Fernando d'Henares., li ha etzibat a la sortida, segons fonts presencials. Camps, molest per la declaració de Correa -que ha confessat els fets i ha arribat a un acord amb la-, l'ha qualificat de mentider i ha assegurat que l'actitud del líder de la trama està tenint conseqüències en la seva vida privada.En resposta a la Fiscalia Anticorrupció, Correa ha assegurat aquest dimarts que va conèixer a Francisco Camps en el casament de la filla de l'expresident del govern espanyol,, i que va coincidir amb ell "dues o tres vegades", arribant a reunir-se amb ell uns minuts en un hotel. A més, Correa ha assenyalat a l'expresident valencià com la persona que va introduir a Gürtel en la Comunitat Valenciana.Cal recordar que Francisco Camps, que durant uns anys va ser l'home molt poderós del País Valencià i un dels barons amb més pes en, s'enfronta a una petició de la Fiscalia Anticorrupció deper les presumptes irregularitats en l'adjudicació a Orange Market, una de les empreses de la trama, del contracte per a l'expositor valencià de l'edició de Fitur 2009.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor