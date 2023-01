Valents enarbora la bandera navarresa com a recepta contra l'independentisme

El bloc de dreta espanyola afronta les properes eleccions municipals a Catalunya dividit en quatre sigles i amb unes perspectives com a mínim complexes. Una d'aquestes sigles, Valents, liderat per la regidora, s'ha confiat aquest dimarts a Javier Esparza, el president de la, qui ha dissertat al centre cívic de la Vil·la Urània sobreLa UPN és la primera força política a Navarra, però roman a l'oposició davant una aliança del PSOE, Geroa Bai, Podem i EH Bildu.Eva Parera ha intervingut per assenyalar queés el de Valents perquè representa una força política catalana que s'enfronta a l'independentisme. Els de Valents han buscat inspiració a Navarra i Esparza els ha donat munició: ha criticatper haver permès unaa Navarra entre els socialistes i undels qui ha dit que són una força que "hai ha perseguit rivals polítics". Un fet diferencial que ha fet que Esparza digués que la situació a Navarra "és molt diferent de la catalana". El líder d'UPN ha assenyalat que els acords PSOE-EHBildu "degraden" la política espanyola, retreient també a Sánchez la reforma del delicte de sedició.Esparza ha fet una defensa de la identitat històrica navarresa: "Navarra té una història més rellevant que la del País Basc., cosa que el País Basc no. Això no vol dir res, cadascú té la hsitòria que té". El polític conservador ha explicat que va proposar a la presidenta navarresa,(PSOE), de mantenir-la al govern si trencava amb Bildu: "Però no volen trencar amb ells". Esparza ha afirmat que si Euskadi no ha fet el "pols" a l'Estat que s'ha fet des de Catalunya, "és perquè no tenen Navarra. Perquè Navarra és la perla que ells voldrien"., responsable de comunicació de Valents, ha fet la presentació d'Esparza, a qui ha mostrat com a exemple de polític que sap derrotar el sobiranisme. Ha dit que Valents existeix perquè durant molt de temps els catalans que no són independentistes no s'han sentit representats per partits com el PP i el PSOE, "que han pactat amb el nacionalisme".A la pregunta de quina és la recepta per imposar-se a l'independentisme, Javier Esparza ha explicat que un aspecte crucial és ser presents en l'associacionisme i laon UPN és un partit molt arrelat, "fins al poble més petit de Navarra". Ha defensat que UPN és l'única força que pren les decisions polítiques sobre Navarra "des de Navarra, sense deslocalitzacions".Valents està molt activa en aquesta precampanya i ha fet de gran receptacle de quadres dels altres partits de la dreta espanyola, una bossa de decebuts que inclou molts ex, avui presents a l'acte.com l'exdiputat, secretari d'organització, o la regidora de Barcelona. O del PP, com l'exmembre de l'executivao l'excap de premsa dels populars catalans,. La mateixa presidenta de la formació, Eva Parera, prové d'Unió Democràtica, va ser diputada del PP com a independent i després número dos de Barcelona pel Canvi, darrera de

