La història de Bellerín al Barça es queda en un relat breu: marxa després de set aparicions

Menys de cinc mesos. Set aparicions, quatre titularitats, cap gol i cap assistència. Sensacions pobres a la gespa i cap confiança per part de Xavi. El paspeles pot resumir en una paraula: fugaç. No pas discret, doncs el lateral barceloní ha deixat clara la seva personalitat i inquietuds fora del terreny de joc, amb entrevistes i declaracions que pocs jugadors de futbol serien capaços de protagonitzar. Si bé, sense un bon rendiment esportiu, la resta li ha valgut de ben poc i aquest dimarts ha estat traspassat a l'El seu adeu deixarà prop d'un milió d'euros entre fixes i variables als comptes del, on va arribar de manera gratuïta, amb la carta de llibertat de l', el 2 de setembre del 2022. Va ser l'última opció, després dels fitxatges frustrats deper omplir el forat al lateral dret. Si bé, no ha acabat de funcionar.Xavi ha optat per reconvertir els centrals, i ha preferit comptar abans amb, un jugador qüestionat per l'afició culer, tot i que no pel cos tècnic ni la directiva. Amb tot, Bellerín no s'ha trobat a Barcelona i no ha pogut demostrar el nivell de l'Arsenal o el. Ara provarà sort a

