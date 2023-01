Anna Castillo guanya el Premi RNE Sant Jordi a la millor actriu pel seu paper a Girasoles silvestres



As bestas ha estat guardonada amb el Premi RNE Sant Jordi a la millor pel·lícula espanyola de l'any. La cinta dirigida per Rodrigo Sorogoyen, amb participació catalana a la producció, s'endú el gran premi de la 67a edició dels guardons de RNE Catalunya tot just dos dies després d'imposar-se també als Premis Feroz, de la crítica. I un dels seus protagonistes, Luis Zahera, ha rebut el premi al millor actor espanyol. La catalana Anna Castillo ha estat reconeguda com a millor actriu espanyola pel seu treball a Girasoles silvestres. I la cinta Cinco lobitos, dirigida per Alauda Ruiz de Azúa i protagonitzada per Laia Costa, ha estat considerada la millor òpera prima.