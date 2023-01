Sánchez i Feijóo exhibeixen diferències insalvables en un cara a cara impregnat de precampanya

Sánchez planteja, irònicament, els fitxatges de Zaplana, Matas i Rato per reforçar el govern espanyol com a via per atacar el PP

Pujada del salari mínim a 1.080 euros mensuals

Anuncio que aprobaremos una nueva subida del SMI del 8%. 📈



Tal y como se ha acordado con los sindicatos, el SMI llegará a los 1080 euros.@sanchezcastejon #ElGobiernoDeLaGente pic.twitter.com/zgEoIemkze — PSOE (@PSOE) January 31, 2023

Nou xoc entre el president del govern espanyol,, i el líder del, en un debat celebrat aquest dimarts al. Després d'una compareixença eminentment social del cap de files del PSOE, Feijóo ha plantejat una esmena a la totalitat als plantejaments de Sánchez, especialment pel que fa a la modificació de la, que ha permès la rebaixa de condemna de centenars de presos condemnats per agressió sexual o per violació. "Quina classe de feminisme és rebaixar penes a agressors sabent que això passarà?", s'ha preguntat l'expresident gallec, que s'ha ofert a fer costat al govern espanyol per reformar la llei. El xoc entre el PSOE iés evident per aquesta qüestió, com també ho és el pols global irrecuperable entre els líders dels dos grans partits. "A mi no em farà abandonar les meves idees ni les conviccions", ha remarcat el president espanyol.La resposta de Sánchez ha estat marcada per la ironia. En un moment determinat, parlant d'unes declaracions de Feijóo en què qualificava de "mediocre" el govern espanyol, el líder del PSOE ha suggerit canvis per incorporar-hi exdirigents del PP com, tots tres condemnats per casos de corrupció. "Si li puc donar un consell, a vegades és millor estar callat", ha remarcat el president espanyol, que ha tret pit de les mesures adoptades per frenar la inflació i de la influència internacional amb iniciatives com el topall ibèric del preu del gas, que ha reduït la factura de la llum a les llars de l'Estat.Sánchez també ha carregat amb duresa contra el pla de regeneració democràtica defensat la setmana passada per Feijóo, i s'ha encarregat de subratllar les incoherències del PP, especialment el trencament de l'acord per renovar el(CGPJ). "El van cridar a l'ordre amb tres portades i es va tirar enrere", ha apuntat el dirigent socialista, que també li ha retret promoure que no es pogués votar part de la reforma del codi penal. "I dos dies després de presentar el seu pla a Cadis, acull dos trànsfugues d'UPN i a un d'ells el fa cap de llista a les municipals", ha indicat sobre el fet de fitxar, que van saltar-se la consigna de vot per tombar la reforma laboral. En clau internacional, Sánchez ha indicat que Feijóo és "menys que res" quan surt de l'Estat."Moltes gràcies per la brevetat, senyor president", ha assenyalat el cap de files del PP quan ha tornat a pujar al faristol. En el segon discurs, ha evitat entrar en el terreny personal sobre el passat dels dirigents populars, i ha tornat a centrar-se en l'economia. "No em donisobre, que el PSOE és l'última força en aquesta autonomia. Tampoc em doni lliçons sobre la gestió del coronavirus", ha destacat Feijóo, que ha recordat que Sánchez va defensar -com ell fa ara- que governi la llista més votada. "Vostè entén ara que es pot pactar amb qui sigui. Jo no sóc així. Ja defensava la llista més votada quan tenia majoria absoluta", ha resumit.Sánchez ha anunciat que el salari mínim interprofessional pujarà un 8%, fins als 1.080 euros mensuals , en les properes setmanes. Aquest increment, que la vicepresidentaestava treballant amb patronals i sindicats, es convertirà aviat en un fet. Al llarg d'aquesta legislatura, la coalició formada peli perha anat actualitzant el salari mínim per adequar-lo al cost de la vida, disparat per la inflació durant l'últim any. El 2019 es va apujar a 900 euros, xifra que es va veure superada -950- l'any vinent. El setembre del 2021 es va incrementar fins als 965, i a partir d'aquest 2022 va arribar al llindar dels 1.000 euros. El líder socialista també ha tret pit pel fet d'haver reformat les pensions, que s'han actualitzat amb l'IPC, de manera que ha suposat un benefici per als. La patronal i els partits de drets han estat com a mínim escèptics amb totes aquestes mesures, que veuen negatives per l'economia.Sánchez ha indicat que entre les preocupacions de la ciutadania no hi ha cap "contuberni judeobolivarià" que vulgui instal·lar una "dictadura comunista", ironitzant sobre el que proclama l'extrema dreta contra el govern espanyol. Sí que ha admès, en tot cas, que la vida és "més cara" per la inflació, motivada pels efectes de la pandèmia i per la invasió d'. "El març de l'any passat, poc després que les tropes russes entressin a Ucraïna, ja era del 9%, i al cap d'uns mesos va superar el 10%", ha rememorat el líder del PSOE, que ha insistit que les dificultats persisteixen malgrat que no s'ha entrat en recessió. "Espanya està esquivant la crisi millor del que van pronosticar els profetes de l', que no van confiar en les fortaleses del país", ha apuntat el dirigent socialista. La setmana passada, el govern espanyol va convalidar el sisè decret de mesures destinat a minimitzar els efectes de la guerra."Hem d'afrontar les injustícies del sistema, de modular les càrregues. Res amenaça al sistema, perquè la postura antisistema és tancar els ulls davant la desaparició de la classe treballadora i posar en risc la convivència i la confiança en les institucions. Ser antisistema és no voler corregir el que priva les noves generacions, o no fer més digne la feina", ha reflexionat sobre el. "Nosaltres treballem per defensar Espanya, però amb més drets i llibertats, amb més oportunitats per als nostres joves i més serveis públics", ha remarcat el dirigent socialista, que ha reclamat a lesque paguin "allò que els correspongui".

