Un maletí obert amb bitllets de 50 euros col·lapsa una autovia a Marbella

Un conductor lanza billetes de 50€ por la ventanilla del coche y paraliza la autovía



📹 Marbella, Málaga pic.twitter.com/iNwsuNxA0W — SocialDrive (@SocialDrive_es) January 30, 2023

Els conductors que durant aquest dilluns al matí circulaven per l'al seu pas per Marbella van viure una situació surrealista. La carretera estava plena dei els cotxes i vehicles que hi passaven s'aturaven al mig de la via per recollir-los. El resultat: elUn dels conductors que estava a la zona va avisar el servei d'emergències sobre les onze i mitja del matí per informar que unhavia caigut a l'autovia i diversos conductors havien detingut el seu vehicle per baixar a recollir-ne.Diversos usuaris van compartir a les xarxes socials vídeos on es pot contemplar l'espectacle de vehicles aturats i gent recollint bitllets. De fet, des del compte de Twitter de SocialDrive han assegurat que un dels passatgers d'un autobús que es va trobar el show va. Per ara, es desconeix si els bitllets són autèntics.

