S'enfila a un semàfor per trencar una càmera de trànsit i acaba a l'ambulància de la Guàrdia Urbana

Un home de 29 anys va patir unaen caure d'un semàfor al que s'havia enfilat per trencar una càmera de seguretat de trànsit a l'. Enfadat amb les directrius de circulació, el dijous 26 de gener va decidir fer justícia pel seu compte i va aconseguir arribar fins al centre de la part transversal del senyal lluminós. Si bé, alguna cosa va fallar i va haver de ser traslladat a l'hospital en unaQuan es disposava a derrivar la càmera, es va desestabilitzar i va precipitar-se des d'una. En tocar terra, es va fracturar el turmell i no va tenir més remei que acceptar l'ajuda d'una ambulància de la policia local. El trajecte cap al centre mèdic no li va sortir gratis i l'ajuntament ja ha anunciat que se li han obert diligències per un presumpteConcretament, els fets van succeir a la, a plena llum del dia. L'individu està fora de perill gràcies a la intervenció del personal mèdic i la càmera continua funcionant com si res. Si es tracta d'un heroi pels infractors o d'un vàndal ho determinarà la justícia ordinària.

