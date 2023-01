El Barça femení bat rècords també fora del camp

Amb elés un no parar de batre. Més enllà de guanyar partits i conquerir títols, les blaugrana també triomfen a. El compte oficial de l'equip a aquesta xarxa social va tancar el 2022 amb, el màxim registrat mai per una formació esportiva femenina al món.De fet, el creixement del compte d'Instagram del Barça femení ha incrementat exponencialment durant tot el 2022. L', ja que el 2021 va aconseguir 35,1 milions d'interaccions. Aquesta xifra situa el Barça al capdavant de la classificació, amb molt marge respecte als altres clubs.En segona posició hi ha el Chelsea Femení, que va aconseguir 44,9 interaccions, i el podi el tanca un altre equip anglès. L'Arsenal va obtenir 25,2 milions d'interaccions al perfil de l'equip femení. La quarta posició és per al Reial Madrid Femení, amb 24,4 milions, i la cinquena per al Corinthians, amb 21,3 milions d'interaccions.D'altra banda, el Barça Femení també és, on competeix amb els equips de futbol de totes les disciplines. De fet, està situat al, superat únicament pel compte principal del Futbol Club Barcelona i del Reial Madrid. La resta d'equips de primera divisió masculina, pel darrere.

