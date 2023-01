Joana Sanz demanarà el divorci a Dani Alves

Què l'incrimina?

La víctima rebutja ser indemnitzada

Els diferents relats dels fets

Quant temps pot estar entre reixes?

La model canària demanarà el divorci al futbolista Dani Alves i podria afectar a la petició de llibertat provisional que ha sol·licitat el brasiler. Segons ha avançat El programa de Ana Rosa de Telecinco,però el brasiler hauria rebutjat la visita vis-a-vis. Per això mateix, han estat els advocats qui li han comunicat.En primer lloc, a la seva demanda de llibertat provisional. Argumenta que està arrelat familiarment a Catalunya, ja que està empadronat a Esplugues de Llobregat, on vivia amb Sanz. Que es divorciï pot tirar per terra tot plegat.La titular del jutjat número 15 de la capital catalana,va decidir, en el que suposa tot un pas endavant, decretar presó sense fiança per al lateral de 39 anys que, fins al presumpte atac, era jugador del Pumas mexicà . Ho va fer per l'elevat risc de fuga que hi ha, que s'argumenta amb tres motius: 1) té molts diners, 2) no té una residència fixa, i 3) és brasiler, país que no té conveni d'extradició amb l'Estat.Segons la informació que ha publicat La Vanguardia, elsd'Esquadra tenen. Entre d'altres, les imatges de les càmeres de seguretat de la discoteca -que avalen la versió de la víctima a l'espai públic i destapen el que semblendel futbolista- i les restes de semen trobades al lavabo, on s'hauria produït la violació. A més a més, segons El Periódico tant la jutgessa com el fiscal, que va demanar la presó sense fiança com a mesura cautelar, donen total credibilitat a la versió de la víctima. El brasiler s'havia presentat divendres 20 de gener a primera hora als jutjats i, més tard, va sortir arrestat en un cotxe policial. Si no hagués acudit als tribunals, la jutgessa estava disposada, fins i tot, a signar unaLa jove de 23 anys hauria rebutjat ser indemnitzada pel brasiler. Una opció que va posar damunt la taula la mateixa jutgessa, que li suggeria que reclamés una compensació econòmica per lesions i danys morals. La presumpta víctima de l'agressió va afirmar que ei que Alves pagui pels seus actes ingressant a presó.La versió que, de moment, és més consistent és la d'ella. La noia ha explicat que personal de la discoteca es va acostar al seu grup d'amigues i les hi va dir si volien passar a la zona VIP amb Alves i un amic, un empresari mexicà que ha declarat com a testimoni. Allà, el lateral comença a lligar amb totes i, finalment, s'acaba fixant en la que ha interposat una denúncia d'. Li diu coses a cau d'orella i la cosa va a més fins que, presumptament, li posa la mà sobre la zona del penis i, una estona després, li assenyala una porta. Ella pensa que és una altra sala VIP, però resulta ser un lavabo. Un cop la demandant se n'adona, ja és dins i intenta sortir-ne, però ell li demana fer-li una fel·lació. S'hi nega i aquí és on es produeix la. Després, Alves li demana que el deixi sortir a ell primer i ella obeeix.Les càmeres de seguretat l'haurien gravat sortint plorant del lavabo i parlant amb un membre del cos de seguretat del local que se li acosta per preguntar si tot va bé. Immediatament, ella li explica el que ha passat i s'activa elpertinent. Els Mossos es personen a Sutton, però el futbolista ja ha marxat, i s'emporten la noia a un. Allà s'interposa la denúncia i comença la recerca de la policia, que té l'informe mèdic i el vestit que la noia duia quan, presumptament, es van produir els fets.Primer, assegura que no la coneix de res i, després, afirma que la recorda i que la relació va ser consentida. El seu equip jurídic assegura que es va contradir perquè, inicialment, tenia por que la seva dona sabés que li havia estat infidel.Primer, el futbolista va anar a la presó de, on va estar des que el van arrestar. Després, el departament de Justícia del Govern va decidir traslladar-lo . Amb el canvi, Alves ha aconseguit tenir una cel·la i una dutxa per a ell sol. I, per tant,Concretament, la decisió s’ha pres des de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, que ha puntualitzat que no es fa res diferent del que es fa amb qualsevol altre intern. No obstant això, l'objectiu de Justícia és evitar una possible denúncia per part del jugador si algun altre pres el fotografia d'amagat.Quant temps estarà l'exjugador blaugrana entre reixes és una pregunta que encara no té resposta, però el flamant nou membre del seu equip d'advocats intentarà que sigui el mínim possible. De fet, l'home que va dur els casos dels, el lletrat, expert en aconseguir pactes judicials o extrajudicials beneficiosos pels seus clients, ja li ha proposat tot un seguit dea l'espera del judici. Entre elles, Alves hauria accedit a portar una, que li retirin el passaport o personar-se quan calgui davant autoritats judicials o policials.Malgrat això, si els magistrats de l'audiència desconfien que el futbolista no fugi i rebutgi assumir les possibles conseqüències derivades del seu cas, la seva estada a Brians 2. Ara, cal esperar la resposta que dona l'Audiència de Barcelona al recurs presentat pel seu equip jurídic. De moment, però, segons ha pogut saber Europa Press, el brasileri que "acceptarà tot el que hagi de venir". El futbolista sembla que s'entén amb la resta de reclusos, amb alguns dels quals ja hauria jugat algun partit de futbol al pati de Brians 2. Els hi hauria dit que el tractin com un més i també hauria compartit amb ells anècdotes sobre la seva vida:, hauria confessat en relació amb el presumpte cas per violació.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor