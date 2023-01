Espanya torna a recular en la lluita contra la corrupció

L', segons l'Índex de Percepció de la Corrupció 2022 publicat aquest dimarts per Transparència Internacional. De fet, Espanya torna a recular en aquesta lluita i baixa un punt respecte al 2021 i tres en relació amb el 2020.Així, se situa a la-de 180 països-, juntament amb Botswana, Cap Verd i Sant Vicent i les Granadines. Si la comparació es realitza en relació amb els països de la, Espanya se situa a la posició, dos punts per sota de Portugal i Lituània, i només un punt per sobre de Letònia.Segons l'estudi, la diferència d'un punt d'un any a l'altre no constitueix un descens molt significatiu, però consideren que una caiguda per segon any consecutiu en els esforços de prevenció i lluita contra la corrupció són un "clar senyal de risc i perill de seguir baixant l'any següent".Transparència Internacional precisa que aquest fet reflecteix que a Espanya segueix latent un nivell de factors que incideix en el bon funcionament de les institucions democràtiques i eleven el. D'aquesta manera, assenyalen que Espanya s'ha vist principalment afectada pel seu descens en els paràmetres vinculats als "".A més, afegeixen causes com el fet que Espanya "segueix sense complir els estàndards que marca el Consell d'Europa sobre els consells generals de la judicatura", en referència a l'elecció del Consell General del Poder Judicial.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor