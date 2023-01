El saló ISE de l'audiovisual s'inaugura amb 70.000 persones registrades

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha felicitat aquest dimarts per la celebració d'una nova edició de l'(ISE) i l'aposta dels seus organitzadors per la capital catalana. "No és un congrés qualsevol, és unai treballarem plegats perquè sigui un èxit i estic segura que així serà", ha assenyalat l'alcaldessa en declaracions als mitjans abans de la inauguració. I és que la fira de l'audiovisual més important del món s'ha inaugurat aquest dimarts ambColau ha celebrat que en plena pandèmia els organitzadors de l'ISE tinguessin "claríssim que Barcelona era la millor ciutat del món per instal·lar-s'hi i créixer" i ha recordat que només a la capital catalana el sector audiovisuals i concentra el 70% de les empreses tecnològiques d'arreu de l'Estat.En aquest sentit, l'alcaldessa de Barcelona ha comentat que el sector audiovisual té un "" i ha dit que l'arribada de l'ISE a la capital catalana "no és una anècdota aïllada" sinó que arriba quan el Mobile World Congress ja ha anunciat que s'instal·la definitivament a la ciutat Colau també ha assenyalat que lessubratllen que el que més valoren és que Barcelona "és una de les millors ciutats on viure i treballar alhora" i considera que la"amb una econòmica diversificada i puntera al mateix temps que som líders en inversió social, creant més habitatge que mai i posant persones al centre".El saló líder del sector ha obert portes aquest dimarts al recinte de Gran Via de la Fira i la cita s'allargarà fins divendres i mostrarà la seva cara més massiva a Catalunya, després d'una primera edició molt limitada per la Covid i de rebre 43.600 assistents el 2022. L'ISE comptarà amb uns 57.000 metres quadrats i ocuparà sis dels vuit pavellons del recinte.Elsque omplen des d'aquest dimarts els passadissos del saló ISE es mostrendavant eltot i la crisi que afecta el sector tecnològic, amb acomiadaments recents a grans empreses presents a la cita com Microsoft o Google. Aquest matí, s'hi veien delegacions vingudes de països com la, que a les anteriors edicions del saló es van veure afectades per les restriccions del coronavirus. "El sector està creixent perquè durant la pandèmia la gent va invertir en cases i oficines connectades", explica a l'ACN Kapil Thirwani, de l'empresa Munro. Diana Rojas, vinguda de Colòmbia, destaca que a hores d'ara "

