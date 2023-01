El govern espanyol «no tocarà ni una coma» sobre el consentiment en la llei del «només sí és sí»

"Aquesta és una bona llei, pionera, conquerida per les dones al carrer". Així s'ha referit la ministra portaveu,, a la llei del. La portaveu s'ha referit a l'davant el fet que la seva aplicació té. La millor manera de fer-la útil als seus objectius -ha dit- és fer els "ajustos tècnics necessaris" al text i ha manifestat el govern volels termes dels retocs l'abans possible. La decisió de reformar la llei ha reobert les tensions amb els socis de coalició.Isabel Rodríguez ha afegit que l'executiu no s'ha plantejat en cap moment "tocar", que és un aspecte sensible de la llei. La ministra ha volgut transmetre la "màxima tranquil·litat" quant a preservar el contingut del text legal. La posició de l'executiu ha estat la defensa de la norma des de la seva entrada en vigor el setembre passat. La portaveu ha dit que el govern espanyol ha estudiat tots els pronunciaments judicials que s'han anat succeint i ha recordat queja va assenyalar el desembre que si calia, es farien retocs tècnics.A la pregunta de si l'executiu té prou "humiltat" per reconèixer en aquest cas que s'han comès errors, més enllà de traslladar la responsabilitat als jutges, la portaveu ha dit que el govern només té centrat en respondre als objectius que busca la llei. El ministre de la Presidència,, ha recordat que la llei va tenir una tramitació "completa", però que l'executiu comparteix la preocupació generada pels "efectes no desitjats" de la llei.La coalició de PSOE i Unides Podem ha patitamb aquest assumpte. La decisió dePedro Sánchez de modificar la norma pel degoteig de revisions de penes favorables a violadors amb delictes greus ha tensat les costures entre els socis de l'executiu central. Els socialistes tramitaran una proposició de llei per esmenar el text sense acord previ amb Unides Podem, iniciativa que rebutja la ministra d'Igualtat,. Tot i que Montero accepta endurir les penes, s'oposa a la proposta del Ministeri de Justícia, perquè entén que pot lesionar l'essència de la llei.La portaveu del PSOE,, va explicar aquest dilluns que els socialistes registraran la, després de setmanes en què no ha estat possible un acord amb els seus socis al govern espanyol. Alegría va apuntar que la voluntat és "corregir els efectes indesitjats" de la llei, que ha generat les rebaixes de condemnes a agressors sexuals. La portaveu socialista va detallar que la iniciativa implicarà un increment de les penes i va garantir que no tocarà el "cor" de la norma, que és el consentiment.La portaveu del PSOE va desitjar que Unides Podem s'hi pugui sumar i que la proposició de llei sigui conjunta, però va avisar que els socialistes la registraran igualment. El soci de la coalició espanyola s'ha oposat fins ara a modificar la llei impulsada pel. "La voluntat d'acord és màxima", va dir Alegría, que va remarcar que el diàleg en el si de la Moncloa continuarà aquesta setmana. Tanmateix, la portaveu socialista ha precisat que el seu partit la portarà al Congrés "en els pròxims dies".Félix Bolaños ha presentat en la mateixa compareixença un pla per implementar l', davant els diversos atacs d'aquest tipus que s'han anat produint per diversos països en els darrers anys. El pla de l'executiu s'ha fet en contacte amb les comunitats jueves a Espanya.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor