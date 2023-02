CaixaForum+: com accedir a la nova plataforma de referència de continguts culturals i científics

Continuar apropant la cultura i la ciència a la societat

La pandèmia va accelerar el projecte

Amb quines llengües? La plataforma té versions en català i castellà. Tots els títols estan disponibles en versió original i estan subtitulats en castellà. A més, la pràctica totalitat dels continguts disposen també de subtítols en català, i s’hi aniran afegint progressivament subtítols en portuguès i anglès. La Fundació ”la Caixa” ha comptat amb el Grup Mediapro com a col·laborador tecnològic en el desenvolupament de la plataforma.Simplement cal registrar-se a l’aplicació o al web de CaixaForum+ La subscripció a CaixaForum+ és. El projecte preveu tenir en un futur alguns, com ara retransmissions en directe d’activitats, que podrien ser de pagament.CaixaForum+ és una plataforma multidispositiu que es pot visualitzar en, mitjançant la descàrrega de l’aplicació CaixaForum+ a App Store (IOS) i Google Play (Android);, a través de caixaforumplus.org ; es pot utilitzar en els navegadors Chrome 96 o superior, Firefox 95 o superior, Safari 15.2 o superior i Edge 96 o superior;, mitjançant l’ús d’AirPlay o, pròximament, Chromecast.La plataforma CaixaForum+ no té cap limitació en el nombre de dispositius simultanis des dels quals es pot accedir. Per accedir al catàleg caldrà tenir una, ja que el contingut no es pot descarregar.La plataforma té versions eni castellà. Tots els títols estan disponibles en versió original i estan subtitulats en castellà. A més, la pràctica totalitat dels continguts disposen també de subtítols en català, i s’hi aniran afegint progressivament subtítols en portuguès i anglès.

CaixaForum+, en dades

En els darrers anys ens hem acostumat a utilitzar i subscriurede sèries, pel·lícules i música, entre. Tanmateix, hi havia un. Un espai que des de fa unes setmanes ja ocupa, l'última gran aposta de la Fundació ”la Caixa” La Fundació ”la Caixa” té entre els seus objectius. En les darreres dues dècades ha fet créixer la xarxa CaixaForum que a Catalunya té tres centres a–CaixaForum Barcelona, CaixaForum Macaya i CosmoCaixa-Museu de la Ciència- i tres més repartits entreA banda de continuar l'expansió dels CaixaForum –amb l' obertura recent del de València -, ara es fa un pas amb el CaixaForum+ trenca totes les possibles barreres de distància dels centres físics i permetrà arribar a un nombre encara més gent de persones, siguin on siguin.CaixaForum +, que neix amb la voluntat de ser la, es regeix pels mateixos principis amb els quals la Fundació ”la Caixa” defineix la programació dels seus centres culturals: el, l’, la, lai ladels seus continguts.El denominador comú que recorre el catàleg és la, tant per als usuaris més especialitzats com per als que s’apropen a les diferents disciplines empesos per la curiositat. L’objectiu final és arribar a totes les persones que tenen interès per la cultura, per la ciència i, en definitiva, per ampliar els seus coneixements, independentment del lloc en què es trobin.La Fundació ”la Caixa” va iniciar aquest projecte laper intentar donar resposta a la demanda cada vegada més gran d’oci i cultura a través de les pantalles.L’arribada de lava reforçar aquesta necessitat i va fer d’del projecte. Des del primer moment, la institució va entendre que la plataforma no podia ser una simple translació de l’activitat presencial al món digital, sinó que havia d’anar molt més enllà.Així, tot el contingut ha estat pensat. S’ha estat treballant durant aquests tres últims anys en la creació per a CaixaForum+ d’un catàleg de continguts inèdits i, majoritàriament,. L'oferta es completarà amb una selecció de continguts provinents d’una àmplia llista de: productores, distribuïdores, museus i institucions culturals estatals i internacionals.CaixaForum+ es va estrenar a mitjan desembre amb un total dei més d’un miler de càpsules de contingut, cosa que equival a més deA partir d'aquest febrer, CaixaForum+ té previst estrenaramb l’objectiu d’assolir elsel primer any. Aquestes són les principals novetats d'aquest mes Pràcticament, elamb què neix CaixaForum+ sónque es podran veure exclusivament a la plataforma.Laés la característica fonamental de CaixaForum+: diversitat de temàtiques, de formats, de continguts i de durada.: a la plataforma de continguts sota demanda hi ha tant vídeo com àudio (pòdcasts).: arts visuals i plàstiques, arts escèniques, música, literatura; pensament i història, cinema, arquitectura i disseny, ciències de la vida i ciències físiques.: documentals, sèries, programes de divulgació, concerts, òperes, peces d’art digital, entrevistes, entre altres.: des de tan sols dos minuts, en alguns microdocumentals, fins a deu hores, amb converses entre grans creadors.