Un jutge sentencia en favor del Barça i obliga la Lliga a inscriure Gavi

El Clàssic de la Copa del Rei

Elvi a la seva plantilla. Segons ha avançat La Vanguardia, el jutjat número 10 de lo mercantil de Barcelona obligarà l'organització de la Lliga a la inscripció del jugador andalus de 18 anys. El club blaugrana ho ha aconseguit després d'una reclamació dels serveis jurídics del Barça.El jutjat barceloní considera el contrari que, que argumentaven queper a la temporada vinent seria de 200 milions d'euros". Aquesta xifra, segons les declaracions prèvies de Tebas, suposaria un incumpliment de la normativa deldissenyada per l'entitat que organitza la competició espanyola. Què suposaria, doncs? Que jugadors com Gavi no podrien ser inscrits amb les seves fitxes. Això, però, no passarà.Elserà el rival dela la semifinal de la. Els blaugrana repeteixen clàssic amb estrena al Santiago Bernabeu i tornada al Camp Nou. Així, L'Osasuna s'enfrontarà a l'Athletic Club, amb el primer partit a Pamplona.Es tracta de l'única ronda de l'eliminatòria que compta amb dos encontres, ja que la resta han estat a partit únic. Els clàssics es faran esperar i, de retruc, també els derbis. No serà fins a l'1 de març quan es jugarà el partit d'anada a Madrid i el 5 d'abril, la tornada a Barcelona. Tot, com a prèvia a la gran final, que se celebrarà el 6 de maig a l'estadi de, aEls dearriben en un gran estat de forma al partit, després de guanyar la Supercopa d'Espanya i de mantenir-se líders de la Lliga amb la victòria a Girona, que els deixa a cinc punts del. Els dos partits de les semifinals seran una nova oportunitat per demostrar la superioritat davant l'equip dirigit per

