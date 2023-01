L'hospital Vall d'Hebron prepararà medicaments amb una impressora 3D

L’elaborarà amb unaper aen el marc d’un assaig clínic, el primer d’aquestes característiques a Europa amb pacients pediàtrics. Aquest sistema permet elaborar medicaments amb dosis del principi actiua cada nen i evita possibles errors en l’administració. La nova formulació esperadels pacients i les seves famílies, ja que es poden introduirentre diverses opcions.El Servei de Farmàcia de l’hospital posarà en marxa en les pròximes setmanes un estudi perd’un medicament creat mitjançant una impressora 3D en infants. Es tracta del primer assaig clínic amb un fàrmac imprès en 3D a Europa en l’àmbit pediàtric i és fruit de la col·laboració entre el Servei de Farmàcia de Vall d’Hebron, la Universitat de Santiago de Compostela i l’empresa FabRx.La impressora 3D amb la qual es portarà a terme l’estudi permet elaborar medicaments de(similar a una gominola) a partir del principi actiu combinat amb excipients adequats. A diferència dels tractaments amb xarops que s’utilitzen habitualment, aquesta formulació permet creara cada nen segons el seu pes i característiques clíniques. Fins ara són les famílies qui han de dosificar el fàrmac mesurant el volum de xarop, però aquest nou mètode és molt més còmode i evita possibles errors en la dosi que s’administra.L’assaig clínic que ara comença permetrà, per una part, comprovar l’eficàcia i la tolerabilitat d’aquesta nova formulació en comparació amb la formulació magistral habitual. A més, es provarà també sidels infants que han de prendre medicació, especialment per a aquells amb patologies cròniques i que requereixen tractament diari, i de les seves famílies i cuidadors.També s’espera que aporti altres beneficis, com ara la, perquè aquests medicaments impresos no necessiten conservar-se en nevera, augmentar lade les famílies que administren el fàrmac i, en alguns casos, afavorir la presa de la medicació fora de casa.Tot i que l’assaig clínic se centrarà en infants i adolescents d’entre 6 i 18 anys, l’ús de medicaments impresos en 3D, especialment en casos en què sigui necessari ajustar la dosi en funció de cada pacient o existeixin problemes de deglució, ja que el medicament té una consistència semisòlida que permet que sigui mastegable i es. Seria, a més, un mètode aplicable a la majoria de formulacions de medicaments, sempre que no es vegin afectats per la temperatura, ja que la impressora 3D aplica calor a l’hora de crear el medicament.

