És possible que l'hagis vist al cel aquests dies: l'AEMET explica què és el cinturó de Venus

A l'hora de llevar-te o al capvespre, en plena posta de Sol, potser has vist un cel amb uns colors molt particulars i t'hauràs preguntat què se suposa que és aquest fenomen. No té gaire misteri.(AEMET) ha explicat aquesta setmana l'esdeveniment de la natura que: un arc o franja lluminosa de color rosa, ataronjada o porpra en la zona de l'horitzó que es troba oposada a on està el Sol.A la part de sota d'aquest arc apareix una espècie de franja obscura que correspon a un element: l'ombra de la Terra.la dispersió que pateix la llum solar en travessar la capa atmosfèrica superficial, més densa i carregada de partícules sòlides", expliquen des de l'AEMET."Aquest fenomen és un fotometeor, i, en honor a la deessa romana de l'amor i la bellesa", relaten des de l'agència. És un dels fenomens més bells que es poden observar al cel.

