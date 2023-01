Intervenen més d'una tona de cocaïna enmig de sacs de cacau al port de Barcelona

La Guàrdia Civil i l'Agència Tributària han intervingutque estava camuflada entreen pols en un carregament procedent de l'Equador. La confiscació es va produir quan els agents van tenir coneixement de l'existència d'una organització criminal dedicada a la introducció de cocaïna oculta en contenidors de mercaderies a l'Estat pelsota el mètode del "ganxo cec".Després de diverses investigacions, els agents van esbrinar que uncontenidors susceptibles de portar droga oculta al seu interior. Un cop al port de Barcelona, els agents van registrar els contenidors i van localitzarde cocaïna a l'interior.Elés una de les tècniques més habituals en narcotraficants. No es necessiten grans infraestructures de logística ni tampoc crear cap mena d'empresa fantasma per ocultar la droga als contenidors, només tenir la cd'origen i destí de la càrrega. I és que un cop el contenidor ja s'ha revisat a la Duana i està a punt de pujar al vaixell, el treballador aliat l'obre, hi posa la droga i el torna a tancar amb cintes similars a les originals per no generar sospites.La investigació segueix oberta i es treballa perde la droga. Es tracta d'una intervenció en què han participat efectius de la Unitat de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Catalunya i de la Unitat Regional Operativa de Vigilància Duanera de Barcelona.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor