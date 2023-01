La Cambra apunta a un creixement de l'1,8% i descarta la recessió

La inflació continuarà elevada

L'economia catalana ha anat millor del que es preveia iel 2023. Hi ha hagut un, que són unes dècimes més del que s'esperava, gràcies a la combinació de diversos factors, com l'exportació de béns, el funcionament del turisme estranger i especialment el dinamisme detectat en el. Són dades presentades aquest dimarts per lade Barcelona. La presidenta de l'entitat,, i el cap del gabinet d'estudis i infraestructures de la corporació,, n'han mostrat els detalls.La Cambra preveu un creixement de l'economia catalana de l', el que significa que l'horitzó de la recessió s'allunya clarament. Aquesta és una de les dades més rellevants de com veu la Cambra l'escenari econòmic i un fet que l'entitat dona per més que probable. No és per tocar campanes, però en l'actual moment suposa una millora de les expectatives, amb un increment de 0,2 punts respecte el mes d'octubre. La millora en les expectatives coincideix amb la previsió d'altres entitats, com el BBVA Tot i que el consum a les cases s'ha moderat, es percep un estalvi acumulat i una forta resistència de l'ocupació. Amb tot, la Cambra advrteix de la persistència dels elements d'incertesa, com el(el creixement en els preus exceptuant els productes energètics), que poden fer variar el panorama econòmic. La taxa d'estalvi de les llars restarà per sota de l'anterior a la pandèmia, que era del 9%.Elno és tan negatiu com es preveia. Joan Ramon Rovira ha subratllat aquesta dada clau, amb unes bones expectatives del sector industrial. Ara bé, Rovira ha alertat de la situació de la petita empresa, la que té menys de deu treballadors, que pateix més la crisi. També elses ressentiran: la compravenda d'habitatges es desaccelera i això impactarà directament en la construcció. "D'aquest sector no en podem esperar gaires alegries", ha dit de manera gràfica el cap del gabinet d'estudis.Una dada en la qual la Cambra sempre incideix és el de la confiança empresarial, que millora lleugerament. La principal causa de neguit continua sent la força de la inflació subjacent, que se situa per al 2023 en una situació que Rovira ha qualificat de "mitjana", de l'entorn del 4,3%. Mònica Roca ha parlat d'per resumir la perspectiva general de la situació.Els dirigents camerals han destacat també l'impacte de l'execució delsen la marxa de la recuperació. Roca ha recordat els alentiments i la manca d'execució dels fons, l'acceleració dels quals seria la "clau de volta" que consolidaria una inflexió poritiva en l'economia.

