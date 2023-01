​El Meteocat s'adapta al canvi climàtic

1,1 grau més

Per què canviarà el càlcul de les onades de fred i de calor?

Per quins sectors és important aquest canvi?

comença a deixar l'. Han estat quasi dues setmanes amb temperatures molt per sota de la mitjana climàtica. Però quina mitjana? Fins ara, eltenia com a referència el. En el context del canvi climàtic, les temperatures sempre quedavenAra, s'ha adoptat el criteri de l'(OMM) i els valors de referència seran els del. “Cal adaptar-nos a la realitat climàtica per evitar prendre decisions a partir d'informació obsoleta”, explica, cap de l'àrea de Climatologia delEl gran canvi per la modificació del període de referència és en les. Si entre 1961-1990 la temperatura mitjana a Catalunya era de, en els darrers 30 anys ha passat a. Unai que mostra l'impacte del canvi climàtic En canvi, respecte a laels canvis són. En aquest sentit, els responsables del Meteocat assenyalen que el clima dels darrers trenta anys és lleugerament més sec, però que els canvis poden venir més associats a la presència d’un major nombre de sèries climàtiques, especialment en àmbits de muntanya.Malgrat que és un, un dels canvis que notarà el gran públic és el fet de determinar (oficialment) si hi ha. Aquests períodes es calculen quan, durant tres dies seguits, se superen les temperatures màximes o mínimes per sobre o per sota de percentil 98. O cosa que és el mateix, si durant almenys tres dies hi ha temperatures extremes que només succeeixin en un 2% de les jornades del període de referència.Marc Prohom, cap de l'àrea de Climatologia del Meteocat, admet que les, ja que els valors de referència per determinar-les augmentarà. En canvi, podrà ser–tot i que les onades de fred d'ara, no seran tan severes com les d'abans-.Determinar si un període ha estat molt càlid o molt fred no deixa de ser una anècdota o unper bona part de la ciutadania. Ara bé, hi ha diversosLa, l', l'o la viticultura, entre altres, necessiten previsions a mitjà i llarg termini. Unes previsions que han d'estar adaptades a la realitat actual i no a la de fa mig segle. “Els conreus ja s'han anat adaptant, però els agricultors necessiten unper no estar prenent decisions a partir d'informació obsoleta”, explica Prohom a Nació.En canvi, un dels sectors que no notarà el canvi és el de la. A l'hora d'activar els plans de protecció vinculats a la, ja s'havien anat adaptant els valors per tenir un període de referència més real. “Si no, hauríem tingut l'emergència per calor activada quasi tot l'estiu”, admet el responsable del SMC.

