Una de les actrius més importants dels «Bridgerton» abandona la sèrie

de Netflix ja no tornaran més a la ficció televisiva. L'actriu, coneguda com a Daphne Bridgerton, ha tancat la seva etapa amb la multinacional després de complir el seu contracte i, tal com va fer el seu company de repartiment durant la primera temporada,, ha decidit no renovar. Des de Netflix se li va oferir un nou contracte, ara que està en marxa la tercera entrega de capítols de la sèrie britànica, però Dynevor ha decidit que vol "centrar-se en altes projectes".Realment,per a una segona temporada, però l'impacte mundial que va tenir la sèrie va obligar Netflix a fer moviments d'última hora. El conegut com El Duc va renegar, de molt males maneres, de la ficció televisiva que ell mateix havia protagonitzat i va marxar a fer altres produccions. Per altra banda,, va decidir signar per una segona temporada encara que només fos per un paper secundari.El problema és que les novel·les en les quals es basa la sèrie, de, se centren en els diferents fills dels Bridgerton en cada entrega. És a dir, que el protagonisme que tenien Dynevor o Page a la primera temporada no es pot repetir. Això va suposar un problema real per al repartiment de la ficció original i, ara, després de veure com la, ha estat l'últim clau del taüt de la Daphne Bridgerton.

