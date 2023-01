Toni Soler, crític amb TV3 pel cas «Zona Franca»: fa una altra broma sobre el PSC en directe

La polèmica envers el programadeno deixa ningú indiferent. Després de la dimissió del seu presentador, Joel Díaz per la decisió de lade prescindir "injustament" del col·laborador Manel Vidal , fins i tothi ha volgut dir la seva. I ho ha fet en directe, al programa de la televisió catalana que presenta. "La meva opinió personal és que la broma era molt arriscada, quei la decisió de Joel Díaz és coherent", ha valorat.", ha començat Soler. Després de compartir el seu punt de vista, el comediant també ha volgut fer una broma sobre el PSC. "", ha dit entre riures, mentre es projectava una imatge amb els caps dels dos protagonistes penjats com trofeus de caça."Per nosaltres que som del gremi de l'humor, això suposa un", ha afegit tot seguit, ja amb un to seriós. Per acabar, ha demanat un aplaudiment pels comediants i per tot l'equip del Zona Franca, a qui ha fet arribar el seu escalf.

