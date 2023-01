Les mítiques rajoles de la Rambla que perduraran tot i la reforma

Les obres de la nova Rambla es troben en la primera fase des que es van iniciar l'octubre de 2022. La reforma de la característica via de la ciutat depersegueix l'objectiu d'apropar-se, de nou, als veïns i vianants. Hi haurà menys espai per als vehicles, amb només un carril de pujada i un de baixada, el paviment es transformarà -l'asfalt i les tradicionals rajoles amb ones col·locades als anys 70 desapareixen mentre combinacions de pedres naturals envairan el terra- i la vegetació guanyarà pes per fer de la Rambla un espai amable, verd, cultural i confortable.Si bé, hi ha unes rajoles que romandran: les. Les clàssiques. La decisió de l'respon a la voluntat de mantenir un record del que va ser la Rambla. Un record que alguns preferirien que no ho hagués de ser, mentre que d'altres accepten com quelcom necessari.". Aquest va ser el reclam de la tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat,, en el moment d'inaugurar les obres. "", van afegir membres de l'associació. "", avisava, però,, president de l'entitat que promou la defensa dels interessos socials, comercials i culturals del passatge, no veu amb bons ulls la proposta de remodelació de la Rambla, tot i la intenció de fer-la més veïnal que té el consistori.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor