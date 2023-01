VÍDEO | Manel Vidal fa esclatar a riure amb aquesta frase cap a Joel Díaz

ha suspès momentàniament les emissions del late night show "" després que el seu presentador, hagi anunciat la dimissió per la decisió de lade prescindir "injustament" del col·laborador Manel Vidal . Tot, arran d'un polèmic gag sobre eli una esvàstica. Si bé, el que no s'atura és "", programa que els va portar a la fama i on s'ha produït la darrera declaració d'aquest serial.Ha estat del principal implicat, Manel Vidal, i de la manera més subtil i natural possible. En plena entrevista al delegat especial del Comitè de Relacions Culturals a l'Estranger de Corea del Nord,, Vidal ha tombat de manera accidental una cervesa sobre Joel Díaz . "", deia el segon. "", li indicava, conductor del programa.Si bé, abans de fer cas a Juanola i sense fer una mínima ganyota, Vidal ha deixat caure: "". El posat seriós del comediant ha fet esclatar el plató a riure. Els fets que donen context a la frase són àmpliament coneguts per tothom. I encara més pels seus companys de "La Sotana", doncstambé ha abandonat el "Zona Franca", on treballava com a guionista.

