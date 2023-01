Olga Viza, Manel Alías i Cupra reben els Premis Nacionals de Comunicació 2022

El Govern ha lliurat aquest dilluns els Premis Nacionals de Comunicació 2022 al Palau de la Generalitat. Han recollit els guardons la periodista Olga Viza, en la categoria de Premi Nacional de Comunicació; el periodista i excorresponsal de TV3 a Rússia Manel Alías -ex-aequo amb tots els periodistes, càmeres i professionals de la informació que han cobert la guerra d'Ucraïna per a mitjans catalans-, el Premi Nacional de Periodisme; i la campanya de la gamma alta d'automòbils SEAT, Cupra, Premi Nacional de Comunicació Publicitària i Corporativa. Els guardons s'han reformulat enguany "per adaptar-los a la realitat canviant del sector", i també han suprimit les tradicionals categories per sectors ràdio, televisió, premsa i mitjans digitals.



El premi per a la periodista Olga Viza reconeix la seva llarga trajectòria de 40 anys en els quals ha estat “un referent per a dones periodistes amb la seva feina en un àmbit especialment masculinitzat com és el periodisme esportiu”, ha remarcat el Govern. Viza va començar la seva carrera a TVE, amb la cobertura de grans esdeveniments com els Jocs Olímpics de Barcelona, i ha treballat en diversos mitjans, com Antena 3, on va presentar i dirigir els informatius.



Generació de referents

Viza ha manifestat que, ni aleshores ni ara. A finals dels anys 70, quan va començar, les dones eren "novetat", i destaca la "joia" de trobar companys homes que la van acollir. D'alguna manera, ha afegit, les generacions que van venir després "ho van tenir més difícil", perquè, per sort, ja eren més. "", ha reflexionat.El jurat també ha volgut destacar “l’esforç i el repte per garantir el dret a la informació de la ciutadania, i el”. D’Alías, a més, en premien el compromís amb la informació, la perspectiva de gènere i la defensa dels drets humans en les seves cròniques des de la regió del Donbass, que han visibilitzat històries humanes més enllà de les fonts oficials.Alías ha dit que és bonic que es reconegui una feina que és "dura" i que, d'alguna manera,. "S'ha de fer, però tant de bo aquesta especialitat puntual de 'corresponsals de guerra' desaparegués, perquè la trobo gairebé de l'Edat Mitjana i malgrat això es va posant d'actualitat", ha reflexionat. Poc amant dels pronòstics periodístics, el periodista no ha defugit la pregunta de l'entrevistadora hi ha vaticinat que la guerra d'Ucraïna,

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha clos la cerimònia d'entrega dels guardons, que s'ha fet amb un format televisiu des del Saló Sant Jordi, conduïda per la periodista Cristina Solias. Aragonès ha valorat que els Premis Nacionals de Comunicació signifiquen el reconeixement a una tasca periodística i comunicativa "que ajuden a crear referents". "Un país avança quan ets capaç d'anar més enllà dels que t'han precedit", ha seguit Aragonès, però "per això cal reconèixer els que t'han precedit". "Segur que aquest premi a Manel Alías, Cupra i Olga Viza és un estímul que genera referents a partir dels quals continuar", ha reblat.

