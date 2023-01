Tornarà el «Zona Franca» de TV3?

La polèmica, al Parlament

. I, per ara, no s'emetrà cada vespre com s'estava fent des de l'octubre passat, quan l' humorista Joel Díaz va agafar el timó del late night show de la televisió pública catalana després de molts anys sense un espai d'aquest estil. La decisió l'ha pres aquest dilluns al migdia la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) com a resposta immediata a l' anunci de Díaz d'abandonar el programa de forma imminent Des de la CCMA asseguren aque lad'emissions ési durarà només "uns dies", però per ara no donen més detalls. Ni quan es reprendrà la rutina del programa, ni qui s'hi posarà al capdavant després de la marxa de Joel Díaz. I és que l'humorista ha decidit marxar del programa després que la direcció de TV3 fes fora divendres passat el col·laborador Manel Vidal per uni una esvàstica.Díaz ha fet públic el comunicat mitjançant un fil de piulades, en què ha deixat molt clar que l'acomiadament de Vidal del programa és una, tant en el fons com en la forma en què s'ha pres i comunicat". Vidal va simular un fals consultori polític en què situava Joel Díaz en el quadre clàssic conformat pels eixos ideològic, esquerra-dreta; i cultural, autoritari-llibertari. El problema va arribar, des de la perspectiva de TV3, quan va decidir situar-hi també el PSC. En aquest cas, però, els eixos ja no dibuixaven un quadrat, sinó una esvàstica.L'acomiadament de Vidal es va produir, segons les paraules de, director de TV3, per una. La va comunicar a la productora del programa,i, aquesta, sempre segons les declaracions de Gras, hi va estar d'acord. Una versió que el mateix excol·laborador va desmentir a través d'un fil de piulades, on va reaccionar, per primera vegada, a tot el sidral que havia fet implosió a la cadena pública. "", va apuntar l'humorista, amb un to irònic, alhora que carregava contra els responsables que van posar fi a les seves intervencions al late show.La polèmica va arribar aldivendres passat, moment en què Gras va enviar un contundent missatge d'alerta al programa. "Si volen continuar amb aquest humor al Zona Franca,", va dir durant la comissió de control de la CCMA. I és que l'acomiadament Vidal va centrar part de la intervenció de Gras en la seva intervenció a la comissió de control de la CCMA al Parlament de divendres passat.El director de TV3, a pregunta de Ciutadans, va explicar que des de la cadena i de la productora van pactar que Vidal no tornés al programa, i van cessar la seva col·laboració de manera permanent. "[...] Volem jugar amb els límits de l'humor, però no que es passin", va relatar Gras. Ell mateix va assegurar que, des de la direcció de la televisió pública, creuen que hi ha uns límits de l'humor "i en el programa de dimarts es van traspassar".Gras també va assegurar que des de TV3 "". "Ells saben que això és TV3", va deixar molt clar el president de la televisió pública, en referència als humoristes creadors del pòdcast setmanal, el mateix Manel Vidal, Joel Díaz i, que també ha anunciat la seva marxa del programa en solidaritat amb Vidal.

