Messi: «No m'agrada tot el que va passar amb l''anda para allá, bobo'»

", va deixar anar, dirigint-se al davanter neerlandèsdavant l'atònita mirada del periodista que l'estava entrevistant. "", li deia aquest. La selecció argentina acabava de batre a penals elsen un tens partit de quarts de final, escalfat ja des de la prèvia per. Una escena que passarà a la història.Ara que ja ha passat un més i mig des que Messi es va erigir definitivament en el millor de tots els temps aixecant el títol més important de tots , l'astre argentí ha recordat els fets en el programa "Perros de la Calle", de l'emissora del seu país Urbana Play. "", s'ha justificat.", ha explicat. Sobre el seu enuig amb la selecció Orange, ha destacat que les paraules de Van Gaal criticant-los els va tocar el crostó. Fins i tot, ha admès que alguns companys el provocaven perquè s'enfadés encara més. "", li deien. Sigui com sigui, l'"andá para allá, bobo" passarà a la història com una de les frases cèlebres d'aquest esport.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor