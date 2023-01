Presó provisional sense fiança i acusat de terrorisme l'autor de l'atac mortal d'Algesires

Lade l'Audiència Nacional ha sol·licitatper al presumpte autor de l'atac mortal del passat dimecres a Algesires (Cadis), Yassine K., que va matar un sagristà de l'església La nostra Senyora de La Palma Diego València. Segons confirmen a Europa Press fonts fiscals, els delictes que li atribueixen a l'investigat en una primera qualificació jurídica són els d'assassinat, un delicte intentat d'assassinat terrorista i un delicte de lesions terroristes. Apunten que Yassine K.davant el jutge tant a la Fiscalia com a la seva defensa.També assenyalen que la presó provisional es justifica pel, peri davant el risc de comissió d'altres fets delictius. Aquest matí ha estat traslladat a l'Audiència Nacional després que des del dijous passat estigues sota custòdia policial a Madrid per ser posat a la disposició dels especialistes de la lluita antiterrorista a la seu del Complex de Canilles. Tot i que des de primera hora ha estat als calabossos de l'Audiència Nacional, no ha estat posat a disposició del jutgefins passades les 12:00 del migdia per problemes en la citació a l'advocada d'ofici, segons han explicat fonts jurídiques.Gadea, en l'acte d'entrada i registre al domicili de l'investigat, l'ha relacionat amb eli ha considerat ja que els fets són constitutius d'un delicte d'assassinat i lesions amb instrumentamb finalitats terroristes. A banda d'això, en la seva resolució ha conclòs que, amb la seva acció, Yassine K.mitjançant l'execució d'actes de terror, la qual cosa hauria pogut motivar l'actuació criminal". Finalment, ha decretat elpel termini d'un mes.

