Què són els radars velolàser i on estan ubicats?

La Direcció General de Trànsit () cada cop té més controlats els excessos de velocitat dels i les conductores de la xarxa viària de l'Estat. Un dels instruments que fa servir en aquesta missió són els coneguts com a, petits i infal·libles. El cert és que aquestes discretes eines no fa molt que es fan servir. De moment, hi ha al voltant de, però donen molt bons resultats.Un altre nom que reben els velolàser és "invisibles" perquè són força difícils de detectar i això fa que els i les conductores no puguin anticipar-se a la foto. Gairebé sempre se les enxampa amb més velocitat de la permesa i els hi cau una. La nova nena bonica de Trànsit té a penes 50 centímetres d'altura i pesa poc més de dos quilos. Són eines lleugeres i fàcilment transportables. Només els hi cal un trípode o un cotxe de policia per funcionar bé. Les seves baterías duren al voltant de cinc hores i es poden controlar a través d'una connexióA més a més,de la via gràcies a les seves especificacions tècniques. Per això, si es col·loquen estratègicament al mig del trànsit, són capaces de sancionar en tots dos carrils. La seva precisió és d'entre 15 i 50 metres de distància i distingeixen entre els diferents tipus de vehicle, des dels turismes més convencionals fins als que són més grans. D'aquesta manera,. L'únic però és que acostumen a donar millors resultats en un àmbit urbà.El col·lectiu de conductors i conductores que formen part de, una entitat que emet avisos sobre irregularitats al trànsit, informació sobre radars i controls, va crear l'any passat unon es pot consultar la ubicació dels radars velolàser. Gràcies a aquest treball col·laboratiu, la seva ubicació es va actualitzant a mesura que els i les usuàries. Així, és possible estar sempre al dia per reduir la velocitat i circular dins dels límits establerts.

