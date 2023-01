Nova agressió a un àrbitre en el futbol català: partit suspès i trasllat al CAP

Tampoc a Catalunya. El darrer lamentable episodi ha succeït aquest diumenge a la comarca del. Més concretament, a. L'equip del poble s'enfrontava a l'en la dissetena jornada del subgrup 5B de segona catalana, la tercera més humil del futbol català. Si bé, el matx no va passar de la mitja part, quan el jugador visitantva agredir l'àrbitre després de ser expulsat per una baralla amb un rival.Els jugadors enfilaven el túnel de vestuaris després d'una tangana al darrer minut del primer temps, en què Gallart i un futbolista local van quedar expulsats. Tot seguit, l'expulsat de l'Agramunt va propinar un, de 21 anys, que va decretar el final del partit i va ser traslladat al CAP per obtenir uni enviar-lo al jutjat.L'Agramunt ha anunciat quei ha lamentat profundament l'escena. ". El club condemna qualsevol mena de violència i no tolera aquest tipus de comportament", han expressat en un comunicat.

