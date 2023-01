El «youtuber» MrBeast aconsegueix que 1.000 persones cegues recuperin la vista

Primer van ser donacions d'entre 5.000 i 10.000 euros a petits creadors de contingut fins a sumar-ne 100.000. Després, reptes amb grans premis econòmics per a gent del carrer. Fins i tot, va regalar un avió privat valorat en 2 milions. I ara, ha aconseguit, de la mà d'un cirurgià, quepuguin tornar a veure gràcies a una. Tot, amb una intervenció de només 10 minuts., conegut a internet com, és el creador de contingut a- a més d'empresari- que genera més diners. L'estatunidenc de 24 anys conegut pels seus actes de filantropia, que grava i comparteix a les xarxes socials,, 32 dels quals provenien de la publicitat a la dotzena de canals que posseeix i 9 més de continguts patrocinats, segons Forbes. Si bé, ha afirmat en més d'una ocasió queAmb la fórmula patentada de, MrBeast acumula desenes de milions de visites a molts dels seus vídeos i no deixa ningú indiferent. Només algú de la seva dimensió i inquietuds podia encarregar-se de finançar i gestionar els recursos necessaris per pal·liar una condició que pateixen més de 300 milions de persones arreu del planeta.L'oftalmòleg i cirurgià, després que una persona de l'entorn de MrBeast es posés en contacte amb ell, es va encarregar de la primera sessió d'operacions a la ciutat de Jacksonville, a Florida. Va intervenir, després d'11 hores de treball ininterromput, segons ha explicat a la CNN. Tot seguit, els dos artífexs de la iniciativa es van posar en contacte amb unaque rema en la mateixa direcció i van aconseguir que s'operessin persones de, el

