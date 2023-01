Els trucs del millor «croissanter» de l'Estat per detectar si són (o no) de qualitat

És ben complicat resistir-se a un. Aquest deliciós dolç de pastisseria d'origen francès, fet amb una base de farina i mantega, s'ha guanyat un forat als esmorzars de tot el món. Sol, amb sucre, farcit de xocolata o de pernil dolç i formatge, se'n fan per a tots els gustos.La popularitat mundial que ha aconseguit aquest bollet de mantega l'ha portat a tenir un dia per ser homenatjat. I aquest és el 30 de gener, el. Que s'hagi estès per tot el món, però, també té una conseqüència negativa: ladel producte no sempre és la millor.El pastisser català, triple guanyador al concurs del millor croissant artesanal d'Espanya, detalla els seusper detectar si el croissant que ens intenten vendre és de qualitat, o no. Segons ha detallat al portal gastronòmic de 20 minutos, a simple vista es pot veure si un croissant és de qualitat: "Són aquells que tenen la, aquestes línies que donen la textura cruixent i el sabor".De fet, aquestaés molt important perquè els croissants siguin bons. I és que els que són molt tous, similars a un brioix, són símptoma de mala senyal. També ladel dolç en garanteix la qualitat. "Quan la molla és molt densa, no és agradable en boca, el bo és que sigui airejat i que la mantega no t'ompli", explica Vera.Amb tot, però, el factor més determinant per distingir un bon croissant és la. Ni margarines ni farines lleugeres: els croissants s'han de preparar amb unaEl sabor de la mantega, però, cal que sigui dolç i torrat, sense ser molt grassa.

