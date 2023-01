El PSOE fa la seva i registrarà una proposició de llei per «corregir» el «només sí és sí»

La portaveu del PSOE,, ha explicat que elsregistraran unaal Congrés dels Diputats per "retocar" la llei del només sí és sí i, d'aquesta manera, "corregir els efectes indesitjats" que ha generat amb les rebaixes de condemnes a agressors sexuals . En una roda de premsa aquest dilluns, la ministra ha detallat que la iniciativa implicarà uni ha garantit que, que és el consentiment.La portaveu del PSOE ha esperat que Podem s'hi pugui sumar i que la proposició de llei sigui conjunta, però ha avisat que els socialistes la registraran igualment. El soci de la coalició espanyola s'ha oposat fins ara a modificar la llei impulsada pel Ministeri d'Igualtat d'. "La voluntat d'acord és màxima", ha dit Alegría, que ha remarcat que el diàleg en el si de la Moncloa continuarà aquesta setmana. Tanmateix, la portaveu socialista ha precisat que el seu partit la portarà al Congrés "en els pròxims dies".A banda d'això, Alegría ha assegurat que el text de la proposició de llei serà "rigorós" i "seriós". Segons ha avançat la Cadena SER, el plantejament del Ministeri de Justícia ésa la llei del només sí és sí quan hi hagi agressió sexual amb violència o intimidació. Aquesta, però, és una proposta a la qual tant podem com Igualtat s'han oposat.Fonts del departament d'Irene Montero defensen que el que cal és impulsar unper implementar la norma correctament. "No existeix cap reforma penal de la llei que pugui frenar les revisions, ja que són conseqüència de la incorrecta aplicació del dret transitori i de la mateixa llei", afirmen.

