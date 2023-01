El Reial Madrid, rival del Barça a la semifinal de la Copa del Rei

Elserà el rival dela la semifinal de la. Els blaugrana repeteixen clàssic amb estrena al Santiago Bernabeu i tornada al Camp Nou. Així, L'Osasuna s'enfrontarà a l'Athletic Club, amb el primer partit a Pamplona.Es tracta de l'única ronda de l'eliminatòria que compta amb dos encontres, ja que la resta han estat a partit únic. Mentre l'Osasuna i l'Athletic es veuran les cares els diesi,, els clàssics es faran esperar. No serà fins a l'1 de març quan es jugarà el partit d'anada a Madrid i el 5 d'abril, la tornada a Barcelona. Tot, com a prèvia a la gran final, que se celebrarà el 6 de maig a l'estadi de, aEls dearriben en un gran estat de forma al partit, després de guanyar la Supercopa d'Espanya i de mantenir-se líders de la Lliga amb la victòria a Girona, que els deixa a cinc punts del. Els dos partits de les semifinals seran una nova oportunitat per demostrar la superioritat davant l'equip dirigit perEl camí de l'equip blaugrana fins a arribar a aquesta eliminatòria ha comptat amb rivals de poca entitat, però un dels partits va estar a punt d'acabar amb desastre. Va ser als setzens de final, quan l'Intercity de Sant Joan d'Alacant va portar als de Xavi fins a la pròrroga que es va resoldre amb un gol d'Ansu Fati per desfer l'empat a tres gols. El partit de vuitens, però, va ser més senzill i es va resoldre amb una maneta contra el Ceuta . I als quarts, l'enfrontament es va complicar davant lanomés un golàs de Dembélé al Camp Nou va catapultar el Barça a la semifinal

