Alerta a totes les empreses i comerços: una nova estafa telefònica et pot perjudicar molt

Com funciona aquesta estafa?

No et posis nerviós: ells ho intentaran

i de la resta de, setmana rere setmana, dels perills de la ciberdelinqüència. Remarquen com cal ser de curosos a internet o a través dels nostres portàtils, mòbils i ordinadors, per impedir patir els efectes d'atacs constants com ho són el(amb estafes a...) o altres sistemes a través del correu o l'SMS al mòbil. Per això mateix, aquesta mateixa setmana, la policia espanyola ha alertat que s'està estenent un tipus d'estafa telefònica que busca robar, atacar i enganyar comerços o empreses.En primer lloc, contacten a través d'una trucada telefònica amb un treballador del comerç, establiment o empresa en qüestió. S'identificarà com un suposat comptable, una empresa de missatgeria o alguna entitat d'administració pública (un consell comarcal, un ajuntament, la diputació...) i manifestarà que,o targeta virtual per diferents pretextos.Un dels més utilitzats, adverteixen els agents, és l'excusa de recollir un paquet, algun tema sobre llicències o pagar algunes taxes pendents. A més, io preguntis el teu cap i et demanaran que truquis des d'un altre telèfon per ocupar totes les línies de telèfon possibles.Segons expliquen des del cos de la Policia Nacional, els atracadors intenten posar molt nerviosa la víctima fingint una falsa urgència amb l'amenaça de multes o amenaçant, fins i tot, en tancar l'establiment.que no hi ha cap mena de credencial justificable que pugui fer una cosa similar. Si es fa el pagament serà molt difícil de rastrejar, ja que solen fer servir carteres bitcoin a les quals no es pot accedir ni seguir la pista. Es recomana no atendre la trucada, si sembla sospitosa penjar sense preàmbuls.

