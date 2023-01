Detenen dos homes que viatjaven amb kalàixnikovs al maleter del cotxe

Els Mossos d'Esquadra hanla matinada d'aquest dillunsque viatjaven amb dos. La policia catalana els ha detingut en una àrea de servei de l'autopista AP-7 a, Girona.Fonts properes als fets han explicat que la detenció es va produir quan un cotxe patrulla es va aturar per posarpoc després de les tres de la matinada i el conductor d'un altre vehicle estacionat es va posar "en". Es tractava d'un turisme amb matrícula francesa.Els agents s'hi van apropar per identificar els dos ocupants i inspeccionar el vehicle. En aquest punt, van localitzar els dosque, en principi "estan". Els Mossos estan a l'espera de l'informe de balística que confirmarà si s'han fet servir anteriorment.Amb tot, les mateixes fonts també han explicat que els agents van detenir els dos ocupants del cotxe per un. Un d'ells, a més, estava buscat per la policia francesa.

