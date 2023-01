El PSC torna a allunyar l'acord pels pressupostos: «Queden serrells que no són menors»

Les negociacions entre eli els'han reprès aquest dilluns al matí per mirar de tancar un acord després que ERC cedís en una de les demandes dels socialistes: el. Assumint les "contradiccions i el desgast polític", el president, Pere Aragonès, va instar els dea deixar de banda les excuses i signar ja el pacte per als comptes, però els socialistes es fan pregar, coneixedors de les urgències d'un Govern que s'aguanta només amb 33 diputats al Parlament. Davant l'optimisme d'ERC, els socialistes han tornat a refredar l'acord.La portaveu del PSC,, ha valorat positivament el pas en les negociacions pels pressupostos pel que fa a la Ronda Nord. "Accepta la voluntat del Parlament i del territori", ha afirmat. La portaveu ha reivindicat la proposta "de mínims" dels socialistes per tal de donar el "sí" als pressupostos. "S'han reprès les negociacions però no hi ha acord tancat", ha remarcat Tortolero, que ha dit que encara queden "serrells no menors per resoldre". Per això, ha instat els equips negociadors a continuar parlant amb discreció.​Aprovar els pressupostos donaria benzina a Aragonès per tot l'any, i ERC insisteix, una setmana més, que l'acord és "proper" . Hi haurà més reunions en les properes hores i dies. "Volem ser molt discrets amb la negociació i continuem allargant la mà amb el nostre acord de mínims per arribar a un acord", ha dit Tortolero. Els equips negociadors s'han emplaçat a trobar-seper continuar parlant. La portaveu, en tot cas, no forma part de la negociació i ha evitat concretar més detalls de les converses.Mentrestant, ERC continua pressionant el PSC. "No entendríem que es dilatessin més les negociacions després d'un gest de responsabilitat", ha indicataquest matí. "Els pressupostos són expansius, tenen voluntat de reforçar l'estat del benestar i afrontar les transformacions. Estem segurs que l'acord és proper i és bon símptoma que continuïn les reunions", ha reflexionat.Aquest cap de setmana, Aragonès va elogiar la "maduresa" dels republicans a l'hora d'assumir contradiccions per tenir nous comptes. Aquest cap de setmana, la portaveu republicana va lamentar el "tot o res" dels socialistes durant la negociació, perquè s'han mostrat inflexibles amb la, l'ampliació de l'i la posada en marxa del projecte delal Camp de Tarragona.

