Mor el dolent de «Lupin», Adama Niane, als 56 anys

RIP🕊️ Adama NIANE vient de nous quitter, à l'âge de 56 ans.

Il interprétait le rôle de Sébastien SANGHA dans les saisons 5 et 6 de #PBLV, l'avocat de Phénicie et frère de Djawad !

Extrait souvenir 📺

Sincères condoléances à ses proches ! #plusbellelavie pic.twitter.com/Pxg5qZeUNM — Plus Belle La Vie • Extraits PBLV (@PBLV15ANS) January 29, 2023

J’adresse mes profondes condoléances aux proches d’Adama Niane, immense acteur au côté duquel j’ai eu la chance et le plaisir de jouer.

Un homme d’une bienveillance rare…Que son âme puisse reposer en paix. pic.twitter.com/aGdhYMf4gG — Omar Sy (@OmarSy) January 29, 2023



48 hores nefastes per l'audiovisual

L'actor francèsper causes que encara es desconeixen. Així ho ha explicat el seu representant a diversos mitjans del país, entre ells la cadena de televisió BFM TV. L'intèrpret s'havia fet globalment famós pel seu paper a la reconeguda sèrie de Netflix, on feia de dolent. No obstant això, a Niane també se'l coneixia molt a França per haver actuat a pel·lícules com L’Affaire SK1 o a sèries com Plus belle la vie.Tot just saber la notícia, el seu company a Lupin, el protagonista, ha traslladat un missatge carregat de dolor a través de les xarxes socials: “Envio les meves profundes condolences als éssers estimats d'Adama Niane, un immens actor al costat del qual he tingut la sort i el plaer d'interpretar.... Que la seva ànima descansi en pau”, ha escrit. Per la seva banda, el director francès, que va treballar amb el difunt al film Furia (2019), ha dit sentir “una immensa tristesa”.En només un parell de dies el món de la cultura ha hagut de lamentar la mort de tres actors. Primer, va ser Noureddine Attab , de 39 anys i conegut per La que se avecina o El príncipe. Van trobar el seu cos surant al port de Castelló i poc més tard va moriren un hospital proper. Després, va arribar la notícia de la defuncióper unque li havien diagnosticat fa tot just tres anys. Coneguda per les seves intervencions a 24 i The Last of Us, tenia 45 anys. Ara, coneixem la mort d'Adama Niane. 48 hores per oblidar.

