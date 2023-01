Rovira assegura que encara no té «garanties» per tornar a Catalunya

La secretària general d'ERC,, sent que no té les "garanties" per tornar a Catalunya "d'avui per demà" de forma "precipitada". "Hi ha moltes preguntes pendents de resoldre que avui no podem respondre", ha afegit en una entrevista a Rac1, després de qualificar "d'embolic brutal" la seva situació judicial. Segons Rovira, cal esperar a veure com la sala que va dictar la sentència de l'1-O interpreta el nou codi penal i recorda que ha estat 5 anys acusada de rebel·lió i només 15 dies per desobediència, a través d'una interlocutòria que "no és ferma".A més, la secretària general d'ERC es pregunta si l'té obertes causes "secretes" que l'afectin ja que, segons ha dit, ha estat víctima del cas. "És molt difícil calcular el risc. En el moment que cregui oportú, prendre la decisió i l'explicaré a tothom", ha resumit.Rovira ha negat que tingui un pacte amb la fiscalia i ha considerat que les declaracions de l'advocatsón "molt bèsties". "M'acusa de traïció després que jo hagi entregat la vida. I ho tornaria a fer perquè tenim tot el dret del món de votar", ha afegit. La secretària general dels republicans considera que darrere les declaracions "polítiques" de Boye hi ha "l'interès polític" de "desgastar" ERC.D'altra banda, preguntada per les negociacions sobre la reforma del codi penal, Rovira ha admès quei també amb ministres europeus. No ha volgut confirmar si algun ministre de Podem ha anat físicament fins a, però tampoc ho ha negat. En canvi, sí que ha dit clarament que no ha parlat amb cap ministre del PSOE. Segons Rovira, per una "elit espanyola", ella està "clarament vetada" per fer política i ha afegit que això forma part del "relat de la repressió".Sobre si li agradaria presentar-se com a cap de llista d'ERC a les pròximes, Rovira ha dit que no prendrà decisions immediates ni respecte a la seva activitat política ni tampoc respecte a la seva situació personal de retorn. "He de prendre una decisió de si presentar-me a unes eleccions que no sabem quan seran ni sabem quan tornaré? Són trampes al solitari", ha respost.D'altra banda, ha admès que fa un "cert temps" que no parla amb l'expresident de la Generalitati ho ha atribuït a la "repressió política". Tot i així, també ha afirmat que ara mateix tenen una "visió diferent" sobre la situació i una "digestió diferent" sobre el 2017.

