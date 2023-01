Viatja a Turquia per operar-se els pits i torna sense dents

Li van oferir un 2x1

"Quan me'n vaig adonar, no tenia ni una dent"

La Maribel és una gaditana que, però de forma econòmica, així que va decidir anar fins a Turquia. I com diu el refrany, a vegades, els estalvis foraden les estovalles. La jugada va sortir malament i va tornar cap a casa. Ho ha explicat al programa d'Ana Rosa aquesta última setmana. La Maribel ha denunciat que va ser víctima d'una operaciói fraudulenta.Nombrosos mitjans de comunicació han alertat sobre el tema i la mateixa gent del carrer coneix molts casos en què ha acabat sent un fracàs. Però encara hi ha persones que s'atreveixen i continuen fent via cap al país asiàtic només per estalviar-se uns quants euros.Un cop aquesta dona de Cadis va entrar a la consulta, el cirurgià li va oferir un 2x1: a banda de retocar-se uns implants mamaris que ja tenia, també li blanquejarien les dents pel mateix preu. Ella va acceptar. Quan es va llevar de l'anestèsia, va comprovar que no tenia ni dents ni pròtesis de pit. L'equip mèdic la va tranquil·litzar i li van explicar que passats quatre mesos, tornés per fer els implants. ". Que la gent sàpiga en mans de qui es posa, a qui vagi li desitjo molta sort perquè jo no l'he tingut", ha expressat.Durant tota la conversa amb Telecinco la Maribel està amb la. Els hi ha admès que no se la treu ni per estar per casa perquè, diu, li fa vergonya que el seu marit la vegi sense dents. "Jo li vaig dir al dentista que volia blanquejar-me les dents i canviar-me dos ponts, em van dir que sí. Em van posar l'anestèsia a la boca i quan me'n vaig adonar, em vaig passar la llengua i vaig notar que no tenia ni una dent", ha afegit.Després d'aquesta lamentable experiència, la gaditana, però han carregat durament contra la intervenció que li van fer. "Istanbul és molt bonic, però espero que ningú torni com he tornat jo", ha conclòs.

