es van reunir ahir al vespre a Mèxic (la nostra matinada) per celebrar un dels esdeveniments més importants de tota la temporada:. En la que és la seva segona edició, els guardons organitzats pel creador de contingutvan revolucionar tot el panorama digital amb una gala plena de protagonistes, sorpreses, actuacions musicals i una audiència abismal, amb pràcticament 2 milions de persones connectades en directe a través de Twitch.Personalitats tan importants com... i una llarga llista d'streamers i creadors es van reunir a l'Auditori Nacional de Mèxic, amb una immensa presència de públic a la sala i als afores. L'Ibai va tornar a endur-se el premi a Millor Streamer de l'Any, en una cerimònia marcadaen diversos premis i una gran presència llatinoamericana.Els guanyadors catalans van ser el periodista(conegut pel seu canal Jijantes, entrevistat també a Nació ), que va aconseguir el de Millor Informador de l'Any i Millor Clip de l'any (per la haka a, ja famosa mundialment); el manresà Jordi Wild pel seu projecte The Wild Project, marcat per les entrevistes, converses i tertulies; i el badaloní Auronplay, que no va anar a Mèxic i es va connectar de manera telemàtica, que va sumar el premi a Millor Minisèrie de l'Any per Squid Craft Games.La nit i l'esdeveniment ha tornat a demostrar, creadors i generar encara més contingut a uns nivells superiors als de moltes televisions. Amb un escenari ple de patrocinadors i actuacions musicals d'artistes de gran renom entre els joves (i el panorama actual) com Jhay Cortez i Lola Índigo, els premis ESLAND van segellar una nova nit històrica a Twitch. Centenars de milers de piulades es van realitzar durant la gala, moltes per part dels protagonistes i d'altres streamers que no van ser-hi presents. La viralitat de tot plegat va ser immensa.Gràcies a la iniciativa d'uns creadors de contingut argentins, es van crear els, pioners d'aquesta mena d'esdeveniments. A Espanya va recollir el testimoni. Els guardons, que van viure la seva primera edició el 2021 en una cerimònia a Barcelona, són una iniciativa privada promoguda pel cèlebre streamer TheGrefg i busquen donar suport i reconèixer la creació de contingut en l'àmbit hispanoparlant.- Ibai Llanos- Spreen- The Wild Project- Luzu- La Velada del Año 2- Ahi va mi burst - Manute- Vicky Palami- Jelty- JuanSGuarnizo- Carreraaa- Solo - Robleis​- ZilverK- Gerard Romero- El Dedsafio 2- Squid Games Minecraft- Kidi

