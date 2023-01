Mor l'actriu nord-americana Annie Wersching als 45 anys

https://t.co/4kPK1NH8NA is deeply heartbroken by the passing of Annie Wersching. Her exuberance and impact on the Star Trek universe will never be forgotten. https://t.co/JNNxmyT71v — Star Trek (@StarTrek) January 29, 2023

Just found out my dear friend, Annie Wersching, passed away. We just lost a beautiful artist and human being. My heart is shattered. Thoughts are with her loved ones.



There’s a go fund me set up for her family: https://t.co/dhvk6uOvZV — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) January 29, 2023

L'actriu estatunidencaaquest diumenge als 45 anys a conseqüència delque li van diagnosticar el 2020, segons ha informat el seu publicista. El seu marit, el també actor, ha expressat que "hi ha un forat cavernós en l'ànima d'aquesta família", però ha assegurat que ella els hi va deixar "les eines" per omplir-lo. En un comunicat al qual ha tingut accés la cadena CNN, ha compartit que la seva dona "trobava sorpresa en el moment més simple" i que "no necessitava música per ballar.. És a tot arreu. I la trobarem".Wersching, que havia treballat en una, va ser coneguda per interpretar a l'agent de l'Renee Walker a la sèrie de televisió 24 i pel seu paper com a Amelia Joffe a General Hospital (2007). També va aparèixer a(2014) i va posar veu a Tessen al videojoc. Una de les últimes interpretacions que va fer va ser a la temporada 2 de: Picard dues dècades després de fer el seu debut com a actriu a la pantalla en un episodi de Star Trek: Enterprise, informa la revista Deadline., director creatiu de la nova sèrie d'HBO Max basada en el videojoc , ha lamentat la mort de l'actriu assenyalant que el seu. En un missatge al seu perfil de Twitter ha dit que "acabem de perdre una bella artista i ésser humà. Els meus pensaments estan amb els seus éssers estimats".Per part seva,, el director i productor executiu de 24, li ha rendit també homenatge, assegurant que l'artista va deixar marca entre els membres de l'equip d'enregistrament. "El meu cor està trencat en més trossos dels que puc comptar.. Amb el seu talent em va deixar sense alè. Es va convertir en més que una companya de feina, es va convertir en unai l'equip que treballaven amb ella", recull Deadline.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor