La inflació trenca la dinàmica positiva i creix fins al 5,8% en l'arrencada d'any

la inflació trenca amb cinc mesos consecutius de descensos

Els motius de l'augment

La subjacent escala fins al 7,5%

L'Índex de Preus de Consum (al gener amb relació al mes anterior, però ha incrementat una dècima la seva taxa interanual, fins al 5,8%, per l'increment de preu dels carburants, segons les dades avançades publicades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (), en què s'inclouen, per primer cop, ponderacions procedents de la Comptabilitat Nacional, així com elsAmb l'augment registrat el primer mes de 2023,en la seva taxa interanual. No obstant això, la dada de gener, que haurà de ser confirmada per Estadística a mitjans del mes que ve, és cinc punts inferior al pic aconseguit el mes de juliol passat, quan la inflació va escalar fins al 10,8%, el seu nivell més alt des de setembre de 1984.Segons l'INE, la pujada de l'IPC interanual fins al 5,8% es deu, principalment, a l'encariment delsi al fet que elshan baixat menys en l'arrencada d'any del que ho van fer el gener de 2022. Per contra, Estadística destaca quemés el gener de 2023 que l'any passat. A més a més, el Ministeri d'Assumptes Econòmics ha destacat en un comunicat que la inflació s'ha estabilitzat aquest gener en el seu nivell més baix des de novembre de 2021 i que només ha pujat una dècima malgrat la retirada de la bonificació generalitzada al combustible.L'INE incorpora en l'avanç de dades de l'IPC una estimació de la inflació subjacent, que al gener va pujar cinc dècimes, fins al 7,5%, situant-se 1,7 punts per sobre de l'IPC general. El Departament que dirigeix Nadia Calviño espera que la subjacent aconsegueixi el seui continuï amb la senda descendent de la inflació general.En termes(gener de 2023 sobre desembre de 2022), l'IPC ha registrat un descens de tres dècimes, enfront de l'increment del 0,2% del mes anterior i la baixada del 0,4% experimentada un any abans. En el primer mes de 2023, l'Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCA) va situar la sevaen el 5,8%, tres dècimes per sobre de la registrada en el mes anterior. Per part seva, la variació mensual estimada deva ser del -0,5%. L'INE publicarà les dades definitives el pròxim 15 de febrer.

