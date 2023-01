La Generalitat pagarà els costos de clausura i segellat de l'abocador de Solius

, que els càlculs inicials -en espera del què concreti el projecte- situen al voltant delsEl director de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC),, assegura que no volen deixar els ajuntaments que integren el consorci "a l'estacada". I com que l'agència també forma part de la mancomunitat que gestiona el dipòsit -en té el 50%- serà qui assumeixi aquesta despesa.Quedarà pendent, però, veure d'on surten els diners per fer el manteniment obligat per lleiSerà a mitjans febrer quan Acció Climàtica signi el decret que farà efectiva la clausura i, de facto, suposarà que ja no s'hi aboquin més deixalles. L'anar i venir de camions llançant escombraries a Solius s'acabarà en qüestió de dies. En compliment de la sentència del TSJC que ordena tancar el dipòsit, avalada també pel Suprem, la secretària d'Acció Climàtica signarà ja a mitjans de febrer el decret de clausura de l'abocador.D'entrada,i s'engegarà el procés pel segellat definitiu del dipòsit. A l'última reunió del consorci de Solius, convocada d'urgència arran de l'anunci del tancament, tant l'ARC com els cinc ajuntaments de la mancomunitat (Llagostera, Calonge, Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i Platja d'Aro) ja van encarregar el projecte de clausura. Serà aquest document, precisament, el que recollirà el cost de segellar el dipòsit.Ho farà a través de l'ARC, perquè tot i que Peraire ja va deixar clar que no compartia la gestió que durant tots aquests anys ha fet el consorci, com que l'Agència de Residus també n'és membre -en té el 50% de la representació- allò que no vol és deixar sols els municipis. "Com a part del consorci de Solius, assumirem els costos de clausura i segellat pels compromisos adquirits, i per no deixar a l'estacada els ajuntaments que en formen part", afirma Peraire. "L'Agència de Residus, com ja vam dir, està al costat del territori en tot allò que es troba al seu abast", hi afegeix.

