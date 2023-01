Denunciat un conductor novell de 20 anys per anar begut i a 192km/h per l'A-2 a Martorell

Elshan denunciat unde 20 anys per excés de velocitat, conduir sota els. L'infractor ha estat enxampat aquesta matinada de diumenge al quilòmetre 586 de l'A-2 al terme municipal de Martorell (Baix Llobregat) circulant aen un tram limitat a 100. Paral·lelament, els Mossos investiguen per un delicte contra la seguretat del trànsit un altre conductor novell que conduïa apel mateix tram de via.En les, el primer conductor ha donat una taxa de 0,59 mg/l en primera instància i de 0,55 mg/l en la segona, més del triple del màxim permès per llei als conductors novells (0,15). A banda, el vehicle estava ocupat per, i la policia ha avisat els familiars dels menors d'edat perquè els anessin a recollir.

