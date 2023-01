Dos morts després de xocar contra un pal de telefonia a la C-37 a l'Alt Camp

Dues persones, uni una, hanaquest diumenge en un. El sinistre mortal s'ha produït a, després que el vehicle en el qual viatjaven hagi sortit de la via i hagi, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).A més, hi ha, una d'elles l'han traslladati les altres amb caràcter menys greu. Totes les han dut a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona per atendre-les.El SCT ha rebut l'avís de l'accident al voltant de les 14.30, al punt quilomètric 18 de la carretera. Per causes que s'estan investigant,i ha topat contra aquest element. Fins al lloc s'hi han desplaçat sis ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra i quatre dotacions dels Bombers, que, entre d'altres, han fet tasques d’excarceració.Amb aquest accident mortal jaa les carreteres interurbanes catalanes en el que portem de 2023 -l'organisme viari ha recalcat que són dades provisionals-.

