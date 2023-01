Una de les grans defensores de l'ordre es rendeix: «M'he donat per vençuda»

és coneguda per tot el món per ser una de les gransper sentir-se bé o, fins i tot, feliç. Aquesta japonesa líder en vendes de llibres sobre els beneficis de mantenir tot organitzat ara sembla que ha canviat de parer:Així ho ha dit en unes declaracions a The Washington Post i que han arribat després que Kondo hagi tingut. "La meva, però dedico el temps de la manera que vull en aquest moment de la meva vida", ha indicat. I ha afegit, "m'he adonat que el que és important és".Per això, ha animat que cadascú"basades en allò que els faci feliços". En aquesta nova etapa, Kondo ha assenyalat que, més enllà de donar consells d'arreglar, ofereix tips "per identificar petites activitats queen un nivell més profund".L'any passat va publicar una altra obra Kurashi a casa de Marie Kondo: com organitzar el teu espai i aconseguir la teva vida ideal, en la qual abordao "manera de viure". Elabora formes simples de portar calma i felicitat a, anant més enllà de l'ordre com ara, la gastronomia.El 2015 va vendrea tot el món de La màgia de l'ordre i, de fet, el 2016 va ser un dels títols més venuts per Sant Jordi . El seu mètode revolucionari va causar sensació i li va valer per tenir, a més també va obrir botigues virtuals

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor